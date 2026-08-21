Le château du Seigneur de l’ombre au cours des siècles…et demain ? Visites commentées, Château de Châlus-Maulmont, Châlus

Informations pratiques

Le château du Seigneur de l’ombre au cours des siècles…et demain ? Visites commentées 19 et 20 septembre Château de Châlus-Maulmont Haute-Vienne

Gratuit, sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À partir des vestiges du château, plongez dans l’histoire de ce monument et de son bâtisseur. Découvrez le rôle essentiel qu’il a joué dans la naissance et le développement du bourg de Châlus, tout en vous laissant conter les anecdotes et les petites histoires qui font revivre ce lieu chargé de mémoire.

Château de Châlus-Maulmont Place Géraud de Maulmont, 87230 Châlus Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « amisdechalusmaulmont@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 46 19 70 43 »}] Vestiges d’un Château du XIII ème siècle Parking

A partir des vestiges du château, vous découvrirez son histoire, celle de son bâtisseur, son rôle primordial dans la constitution du centre bourg de Châlus et les petites histoires qui entourent ces…

©Marie-Claude RABIER