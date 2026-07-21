AGENDA · Châlus
Nuit d’été à l’Écomusée Châlus
vendredi 21 août 2026 · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Nuit d’été à l’Écomusée
24 Rue Nationale Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Pour profiter de la fraicheur du soir, de l’ambiance nocturne et de quelques petites surprises, rendez vous à l’écomusée pour la nuit d’été du vendredi 21 août de 20h à 22h. .
24 Rue Nationale Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Nuit d’été à l’Écomusée
L’événement Nuit d’été à l’Écomusée Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin
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