Informations pratiques

Châlus

Nuit d’été à l’Écomusée

24 Rue Nationale Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Pour profiter de la fraicheur du soir, de l’ambiance nocturne et de quelques petites surprises, rendez vous à l’écomusée pour la nuit d’été du vendredi 21 août de 20h à 22h. .

24 Rue Nationale Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Nuit d’été à l’Écomusée

L’événement Nuit d’été à l’Écomusée Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin