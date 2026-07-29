Fête du Parc du Vallon des Granges Parc du Vallon des Granges Châlus
samedi 5 septembre 2026 · Parc du Vallon des Granges · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Fête du Parc du Vallon des Granges
Parc du Vallon des Granges Avenue François Mitterrand Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez partager un moment convivial à l’occasion de la Fête du Parc du Vallon des Granges, un événement festif ouvert à tous. Profitez d’une journée riche en animations gratuites avec des structures gonflables, des jeux, des balades à poney et un forum des associations pour découvrir les acteurs locaux et leurs activités. Sur place, une offre de restauration avec foodtrucks et buvette ainsi qu’une animation musicale viendront compléter cette journée placée sous le signe de la détente, de la découverte et de la convivialité. .
Parc du Vallon des Granges Avenue François Mitterrand Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88
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English : Fête du Parc du Vallon des Granges
L’événement Fête du Parc du Vallon des Granges Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin
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