Spectacle cabaret avec la Revue Prestige Salle des fêtes Châlus
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Spectacle cabaret avec la Revue Prestige
Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’association Vie-Lageyrat célèbre son anniversaire avec une soirée placée sous le signe du spectacle et de la convivialité. À cette occasion, laissez-vous emporter par une revue haute en couleur mêlant danse, musique, costumes et performances artistiques. Un rendez-vous festif pour partager un moment de divertissement dans une ambiance chaleureuse, ouvert à tous les amateurs de spectacles vivants. Réservation obligatoire avant le 5 septembre. .
Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 80 04 20 vielageyrat87@gmail.com
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English : Spectacle cabaret avec la Revue Prestige
L’événement Spectacle cabaret avec la Revue Prestige Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin
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