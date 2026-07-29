Spectacle cabaret avec la Revue Prestige Salle des fêtes Châlus

Informations pratiques

Châlus

Spectacle cabaret avec la Revue Prestige

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association Vie-Lageyrat célèbre son anniversaire avec une soirée placée sous le signe du spectacle et de la convivialité. À cette occasion, laissez-vous emporter par une revue haute en couleur mêlant danse, musique, costumes et performances artistiques. Un rendez-vous festif pour partager un moment de divertissement dans une ambiance chaleureuse, ouvert à tous les amateurs de spectacles vivants. Réservation obligatoire avant le 5 septembre. .

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 80 04 20 vielageyrat87@gmail.com

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English : Spectacle cabaret avec la Revue Prestige

L’événement Spectacle cabaret avec la Revue Prestige Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin