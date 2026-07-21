Loto Salle des fête Châlus
dimanche 30 août 2026 · Salle des fête · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Loto
Salle des fête Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Organisé par l’association entre n’autrei, ouverture des portes à 13h. Animé par Jean-Marie. De nombreux lots à gagner ! Buvette et pâtisseries sur place. 15 parties, dont une spéciale. .
Salle des fête Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29
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English : Loto
L’événement Loto Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin
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