Loto Salle des fête Châlus

Informations pratiques

Châlus

Loto

Salle des fête Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Organisé par l’association entre n’autrei, ouverture des portes à 13h. Animé par Jean-Marie. De nombreux lots à gagner ! Buvette et pâtisseries sur place. 15 parties, dont une spéciale. .

Salle des fête Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29

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English : Loto

L’événement Loto Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin