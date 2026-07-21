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Loto Salle des fête Châlus

dimanche 30 août 2026 · Salle des fête · Châlus

Loto Salle des fête Châlus

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fête
Adresse
Place Salvador Allende
Ville
87230 Châlus
Département
Haute-Vienne
Tarif
2 2 16 Tarif de base plein tarif

Châlus

Loto

Salle des fête Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Organisé par l’association entre n’autrei, ouverture des portes à 13h. Animé par Jean-Marie. De nombreux lots à gagner ! Buvette et pâtisseries sur place. 15 parties, dont une spéciale.   .

Salle des fête Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29 

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English : Loto

L’événement Loto Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin

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