Vide grenier Centre bourg Châlus

Informations pratiques

Châlus

Vide grenier

Centre bourg Avenue du 19 Mars 1962 Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez chiner et faire de belles découvertes lors du vide-grenier et marché artisanal organisé par l’amical laïque de Châlus/Pageas. Cet événement convivial réunit exposants, artisans, créateurs et visiteurs dans une ambiance chaleureuse. Parcourez les stands à la recherche d’objets insolites, de bonnes affaires, de créations artisanales et de produits originaux. Une buvette et un espace de restauration seront également proposés pour profiter pleinement de cette journée. .

Centre bourg Avenue du 19 Mars 1962 Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 35 27 45

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin