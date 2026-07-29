Vide grenier Centre bourg Châlus
dimanche 20 septembre 2026 · Centre bourg · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Vide grenier
Centre bourg Avenue du 19 Mars 1962 Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez chiner et faire de belles découvertes lors du vide-grenier et marché artisanal organisé par l’amical laïque de Châlus/Pageas. Cet événement convivial réunit exposants, artisans, créateurs et visiteurs dans une ambiance chaleureuse. Parcourez les stands à la recherche d’objets insolites, de bonnes affaires, de créations artisanales et de produits originaux. Une buvette et un espace de restauration seront également proposés pour profiter pleinement de cette journée. .
Centre bourg Avenue du 19 Mars 1962 Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 35 27 45
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin
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