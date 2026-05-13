Visite d’un musée d’histoire locale, musée de France, Musée historique et archives municipales, Haguenau

Visite d’un musée d’histoire locale, musée de France Samedi 23 mai, 20h00 Musée historique et archives municipales Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Construit entre 1900 et 1905 dans un style néo-Renaissance, le musée abrite des collections qui témoignent de l’histoire de la ville et de sa proche région, depuis la Préhistoire jusqu’aux temps modernes. Actuellement, le musée accueille 3 expositions temporaires sur le thème des120 ans du Musée Historique : inventer, réinventer son musée ».

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

3 expositions temporaires à découvrir autour du thème des 120 ans du musée : « Inventer, réinventer son musée ».

©musées de Haguenau