Visite d’une classe 1900 Musée Ecole Mazet-Saint-Voy
Visite d’une classe 1900 Musée Ecole Mazet-Saint-Voy mercredi 15 juillet 2026.
Visite d’une classe 1900
Musée Ecole
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
2026-07-15
Classe d’école 1900 reconstituée, visite commentée par Frédérique Mounier. Places limitées à 15 personnes !
Musée Ecole 2 Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Reconstituted 1900 school class, guided tour by Frédérique Mounier. Places limited to 15 people!
L’événement Visite d’une classe 1900 Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon