Visite d’une loge maçonnique, La loge maçonnique de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Visite d’une loge maçonnique 19 et 20 septembre La loge maçonnique de Versailles Yvelines

Maximum 40 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La visite s’articulera en 3 temps :

– 1/ projection d’un petit film présentant succinctement la franc-maçonnerie (10mn)

– 2/ visite commentée du temple lui-même (10/15mn)

-3/ possibilité de poser des questions complémentaires individuelles

La loge maçonnique de Versailles 6 rue Bailly 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 06 32 09 26 74 Ancien hôtel Soubise construit au XVIIe siècle vendu suite à la faillite de la famille Soubise. Site de la Loge maçonnique de Versailles depuis 1892. Temple maçonnique décoré de tous les symboles maçonniques traditionnels. Lieu de réunions de Loges de plusieurs obédiences. Gare RG Versailles Château, bus 171 (terminus), parking château de Versailles

Visite commentée

cdu versailles