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Visite d’une maison de ventes aux enchères, De Baecque et Associés, Versailles

samedi 19 septembre 2026 · De Baecque et Associés · Versailles

Visite d’une maison de ventes aux enchères, De Baecque et Associés, Versailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
De Baecque et Associés
Adresse
3 impasse des Chevau-Légers
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines

Visite d’une maison de ventes aux enchères Samedi 19 septembre, 14h00, 17h30 De Baecque et Associés Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite guidée de la maison de ventes : présentation de la salle des ventes, du métier de commissaire-priseur et des ventes aux enchères.

De Baecque et Associés 3 impasse des Chevau-Légers Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France +33 1 39 50 69 82 https://www.debaecque.fr https://www.instagram.com/de_baecque_et_associes/ L’hôtel des ventes des Chevau-Légers, d’une surface de 700 m2, est doté de deux salles des ventes et situé dans le cœur historique de Versailles, à deux pas du Château de Versailles. Cet hôtel des ventes offre un écrin d’exception pour les ventes aux enchères de prestige et de collection. RER C et N, station Versailles Château – Rive Gauche
– Train, gare Versailles Chantiers
– Parking

Parcs de stationnement les plus proches : Parking Versailles Cathédrale – EFFIA ou Parking Place d’Armes
Visite guidée de la maison de ventes

©De BAECQUE et Associés

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