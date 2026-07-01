Visite d’une maison de ventes aux enchères, De Baecque et Associés, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · De Baecque et Associés · Versailles
Informations pratiques
Visite d’une maison de ventes aux enchères Samedi 19 septembre, 14h00, 17h30 De Baecque et Associés Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Visite guidée de la maison de ventes : présentation de la salle des ventes, du métier de commissaire-priseur et des ventes aux enchères.
De Baecque et Associés 3 impasse des Chevau-Légers Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France +33 1 39 50 69 82 https://www.debaecque.fr https://www.instagram.com/de_baecque_et_associes/ L’hôtel des ventes des Chevau-Légers, d’une surface de 700 m2, est doté de deux salles des ventes et situé dans le cœur historique de Versailles, à deux pas du Château de Versailles. Cet hôtel des ventes offre un écrin d’exception pour les ventes aux enchères de prestige et de collection. RER C et N, station Versailles Château – Rive Gauche
– Train, gare Versailles Chantiers
– Parking
Parcs de stationnement les plus proches : Parking Versailles Cathédrale – EFFIA ou Parking Place d’Armes
Visite guidée de la maison de ventes
©De BAECQUE et Associés
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