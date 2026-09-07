Visite d’une station météo, Lycée Jacques-Prévert – Halle des sports, Saint-Christol-lez-Alès
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Jacques-Prévert - Halle des sports · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
Visite d’une station météo Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée Jacques-Prévert – Halle des sports Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La station est en fonctionnement depuis 1949 et fête ses 77 ans.
La visite se poursuivra par la découverte du lavoir.
Rendez-vous sur la Place à côté du Gymnase du Lycée Prévert.
Lycée Jacques-Prévert – Halle des sports 1 place Lucie Aubrac, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Jean François Didon Lescot (retraité du CNRS) vous attend pour découvrir la station météorologique de Saint-Christol-lez-Alès.
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