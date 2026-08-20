Visite éclair du château de Montélimar, Château de Montélimar, Montélimar

Informations pratiques

Visite éclair du château de Montélimar 19 et 20 septembre Château de Montélimar Drôme

Nombre de participants imité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Avec un médiateur, découvrez ce château médiéval perché sur les hauteurs de Montélimar, témoin de la puissante famille des Adhémar. Vous pourrez y admirer un joyau d’architecture romane et découvrirez le caractère exceptionnel de ce site : un palais du 12ème siècle !

Château de Montélimar Rue du Château, 26200 Montélimar, France Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475918350 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-montelimar Situé à l’emplacement d’une ancienne motte castrale fondée par la famille des Adhémar au Xe siècle, ce palais médiéval a été bâti par la même famille au XIIe siècle.

Le site est composé d’un logis seigneurial, d’une chapelle romane, d’une tour carrée et d’une enceinte fortifiée surmontée d’un chemin de ronde. Au fil des siècles, les bâtiments ont connu de nombreuses fonctions. Monument historique classé, propriété du Département de la Drôme, il a fait l’objet de restaurations successives avant d’ouvrir au public en 1983.

Aujourd’hui, le château et son histoire se découvrent à travers un parcours d’activités familial et ludique, pour une immersion au cœur du Moyen-Age. Le château se trouve sur les hauteurs du centre ville à 10 minutes depuis la gare. Autoroute A7, sortie Montélimar. Possibilité de stationner à proximité du château ou bien d’utiliser les parkings du centre-ville et d’accéder au château à pied.

Avec un médiateur, découvrez ce château médiéval perché sur les hauteurs de Montélimar, témoin de la puissante famille des Adhémar. Vous pourrez y admirer un joyau d’architecture romane et le de ce :…

(c)Chadam Communication