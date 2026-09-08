VISITE ÉCLAIR Le château d’eau de Belmont, Château d’eau de Belmont, Royan
mercredi 14 octobre 2026 · Château d'eau de Belmont · Royan
Informations pratiques
VISITE ÉCLAIR Le château d’eau de Belmont 14 et 22 octobre Château d’eau de Belmont Charente-Maritime
7€, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:00:00+02:00
Ouvrage d’art dessiné par l’architecte Guillaume Gillet, avec l’ingénieur Henri Trezzini, le château d’eau de Belmont marque la silhouette urbaine de Royan. Restauré récemment, il a obtenu le label Architecture Contemporaine Remarquable.
Visite réalisée en partenariat avec Eau 17
Château d’eau de Belmont 3 Avenue de Belmont 17110 Saint-Georges-de-Didonne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}]
Ouvrage d’art dessiné par l’architecte Guillaume Gillet, avec l’ingénieur Henri Trezzini, le château d’eau de Belmont marque la silhouette urbaine de Royan. Restauré récemment, il a obtenu le label …
©R. Riehl, Ville de Royan
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