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VISITE ÉCLAIR Le château d’eau de Belmont, Château d’eau de Belmont, Royan

mercredi 14 octobre 2026 · Château d'eau de Belmont · Royan

VISITE ÉCLAIR Le château d’eau de Belmont, Château d’eau de Belmont, Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Château d'eau de Belmont
Adresse
3 Avenue de Belmont 17110 Saint-Georges-de-Didonne
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
7€, sur réservation.

VISITE ÉCLAIR Le château d’eau de Belmont 14 et 22 octobre Château d’eau de Belmont Charente-Maritime

7€, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:00:00+02:00

Ouvrage d’art dessiné par l’architecte Guillaume Gillet, avec l’ingénieur Henri Trezzini, le château d’eau de Belmont marque la silhouette urbaine de Royan. Restauré récemment, il a obtenu le label Architecture Contemporaine Remarquable.
Visite réalisée en partenariat avec Eau 17

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Ouvrage d’art dessiné par l’architecte Guillaume Gillet, avec l’ingénieur Henri Trezzini, le château d’eau de Belmont marque la silhouette urbaine de Royan. Restauré récemment, il a obtenu le label …

©R. Riehl, Ville de Royan

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