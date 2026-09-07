VISITE ÉCLAIR Le temple protestant de Saint-Georges-de-Didonne, Temple protestant, Saint-Georges-de-Didonne
vendredi 23 octobre 2026 · Temple protestant · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
VISITE ÉCLAIR Le temple protestant de Saint-Georges-de-Didonne Vendredi 23 octobre, 11h00 Temple protestant Charente-Maritime
4.70€, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T11:00:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T11:00:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00
Construit en 1951 par l’architecte Paul Drémilly, le petit temple de Saint-Georges-de-Didonne est un bel exemple d’architecture moderne. Avec sa voûte en ellipse au dessin original, elle n’est pas sans rappeler l’influence brésilienne que l’onr encontre dans l’architecture de la reconstruction à Royan.
RDV Devant le temple, 65 avenue Edmond-Mocqueris à Saint-Georges-de-Didonne
Temple protestant 65 avenue Edmond-Mocqueris, 17110 Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] Temple construit en 1951 par Paul Drémilly avec l’ingénieur Michel Bancon.
Construit en 1951 par l’architecte Paul Drémilly, le petit temple de Saint-Georges-de-Didonne est un bel exemple d’architecture moderne. Avec sa voûte en ellipse au dessin original, elle n’est pas de…
©A. Valli, Ville de Royan
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