VISITE ÉCLAIR Le temple protestant de Saint-Georges-de-Didonne, Temple protestant, Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

VISITE ÉCLAIR Le temple protestant de Saint-Georges-de-Didonne Vendredi 23 octobre, 11h00 Temple protestant Charente-Maritime

4.70€, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T11:00:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T11:00:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00

Construit en 1951 par l’architecte Paul Drémilly, le petit temple de Saint-Georges-de-Didonne est un bel exemple d’architecture moderne. Avec sa voûte en ellipse au dessin original, elle n’est pas sans rappeler l’influence brésilienne que l’onr encontre dans l’architecture de la reconstruction à Royan.

RDV Devant le temple, 65 avenue Edmond-Mocqueris à Saint-Georges-de-Didonne

Temple protestant 65 avenue Edmond-Mocqueris, 17110 Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] Temple construit en 1951 par Paul Drémilly avec l’ingénieur Michel Bancon.

Construit en 1951 par l’architecte Paul Drémilly, le petit temple de Saint-Georges-de-Didonne est un bel exemple d’architecture moderne. Avec sa voûte en ellipse au dessin original, elle n’est pas de…

©A. Valli, Ville de Royan