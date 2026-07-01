Visite église et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus, Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus · Lyon
Informations pratiques
Visite église et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre ou guidée de l’église et du cloître du couvent
A voir : l’autel du Rosaire, Notre Dame de la Compassion, les vitraux exécutés dans le couvent et consacrés à l’histoire de l’ordre des Dominicains, sur la porte du tabernacle les armoiries du couvent de Lyon
Eglise et cloître du couvent dominicain du Saint Nom de Jésus 91 rue tête d’or 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478522696 http://www.saintnomdejesus.com Eglise et du couvent du Saint Nom de Jésus Metro arrêt Masséna Parking place El Maleh
Visite libre ou guidée de l’église et du cloître du couvent
©Annie meunier
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