AGENDA · La Garde-Adhémar
Visite église Saint-Michel de La Garde-Adhemar, Église, La Garde-Adhémar
samedi 19 septembre 2026 · Église · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
Visite église Saint-Michel de La Garde-Adhemar 19 et 20 septembre Église Drôme
Commentaire à la demande
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Eglise romane du XIIe siècle : un monument exceptionnel
Eglise romane du XIIe siècle. Un édifice au style sobre et harmonieux, caractérisé par son plan avec deux absides opposées.
Église 1 La Côte, 26700 La Garde-Adhémar, France La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Eglise romane du XIIe siècle : un monument exceptionnel
©Club Histoire et Patrimoine
À voir aussi à La Garde-Adhémar (Drôme)
- Les Ephémères by Bonetto-Fabrol La Garde-Adhémar 3 juillet 2026
- Chambre d’écriture Office de Tourisme Drôme Sud Provence La Garde-Adhémar 7 juillet 2026
- La Fête des Vignerons La Garde-Adhémar 5 août 2026
- Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz La Garde-Adhémar 18 août 2026
- Jeu d’enquête présence inquiétante Rue des Arcades La Garde-Adhémar 26 août 2026