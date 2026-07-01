Visite église Saint-Michel de La Garde-Adhemar, Église, La Garde-Adhémar

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Visite église Saint-Michel de La Garde-Adhemar 19 et 20 septembre Église Drôme

Commentaire à la demande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise romane du XIIe siècle : un monument exceptionnel

Eglise romane du XIIe siècle. Un édifice au style sobre et harmonieux, caractérisé par son plan avec deux absides opposées.

Église 1 La Côte, 26700 La Garde-Adhémar, France La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise romane du XIIe siècle : un monument exceptionnel

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