Visite en allemand « Metz impériale : promenade à travers l’architecture monumentale », Gare SNCF, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF · Metz
Informations pratiques
Visite en allemand « Metz impériale : promenade à travers l’architecture monumentale » Samedi 19 septembre, 10h00 Gare SNCF Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Une promenade à travers l’architecture monumentale de l’époque impériale allemande : de la gare à l’avenue Foch, en passant par la poste, la porte Serpenoise, le palais du gouverneur, le Temple Neuf et le portail principal de la cathédrale.
Rendez-vous devant la tour de l’horloge de la gare de Metz.
Par Stefan Schneider.
Gare SNCF 3 Place du Général de Gaulle 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
Une promenade à travers l’architecture monumentale de l’époque impériale allemande : de la gare à l’avenue Foch, en passant par la poste, la porte Serpenoise, le palais du gouverneur, le Temple Neuf …
© Stefan Schneider
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