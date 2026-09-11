Visite en allemand « Metz impériale : promenade à travers l’architecture monumentale », Gare SNCF, Metz

Informations pratiques

Visite en allemand « Metz impériale : promenade à travers l’architecture monumentale » Samedi 19 septembre, 10h00 Gare SNCF Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Une promenade à travers l’architecture monumentale de l’époque impériale allemande : de la gare à l’avenue Foch, en passant par la poste, la porte Serpenoise, le palais du gouverneur, le Temple Neuf et le portail principal de la cathédrale.

Rendez-vous devant la tour de l’horloge de la gare de Metz.

Par Stefan Schneider.

Gare SNCF 3 Place du Général de Gaulle 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Une promenade à travers l’architecture monumentale de l’époque impériale allemande : de la gare à l’avenue Foch, en passant par la poste, la porte Serpenoise, le palais du gouverneur, le Temple Neuf …

© Stefan Schneider