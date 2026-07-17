Visite en autonomie des serres tropicales, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest

Informations pratiques

Visite en autonomie des serres tropicales 19 et 20 septembre Jardin du Conservatoire botanique national de Brest Finistère

4€/pers. / gratuit (moins de 8 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le trésor du Jardin du Conservatoire botanique se trouve dans les serres tropicales. Accompagné par les sons de la nature, petits et grands entrent au cœur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde : plus de 500 espèces en danger. Vous voyagerez des montagnes humides aux zones désertiques à travers 4 milieux exotiques reconstitués sur 1 000 m² : c’est une planète originale !

Serre 1 des montagnes tropicales humides. Dans cette serre se trouve Cylindrocline lorencei. Une plante sauvée in extremis de la disparition. Aujourd’hui, elle est en cours de réintroduction dans son milieu naturel à l’île Maurice.

Serre 2 des îles océaniques subtropicales. Les plantes sauvages n’ont parfois aucun mal à rivaliser de beauté avec les plantes horticoles. C’est le cas du Géranium endémique de Madère dont la floraison est spectaculaire.

Serre 3 des zones tropicales sèches. Elles abritent une flore et une faune variées très bien adaptées à ces conditions de vie difficiles. On y trouve notamment Euphorbia cedrorum, une plante sans feuille.

Serre 4 des forêts tropicales humides. Elles hébergent la moitié des espèces vivant sur terre mais sont fortement menacées par les activités humaines. Ainsi, le Crinum mauritianum a failli disparaître suite à la construction d’un barrage.

Juste avant de quitter les serres, prenez le temps d’observer dans le sas une grande variété de plantes carnivores qui, pour assurer leur subsistance, déploient des trésors d’ingéniosité afin de capturer leurs proies.

Jardin du Conservatoire botanique national de Brest Rampe du Stang Alar 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 02 46 00 http://www.cbnbrest.fr Le jardin de 30 hectares, jalonné d’étangs, garantit un dépaysement total. On tombe facilement sous le charme des différentes ambiances rythmées par les grands emblèmes tels les bambous, les gunneras, les fougères arborescentes, les eucalyptus ou encore les palmiers. Le jardin est aussi un excellent observatoire d’oiseaux.

**Le trésor du Jardin du Conservatoire botanique se trouve dans les serres tropicales**. Accompagné par les sons de la nature, petits et grands entrent au cœur d’une collection vivante parmi les plus…

© L. Ruellan (CBN de Brest)