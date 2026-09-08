UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

VISITE EN BUS : L’architecture de la Reconstruction, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan, Royan

vendredi 16 octobre 2026 · Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan · Royan

VISITE EN BUS : L’architecture de la Reconstruction, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan, Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan
Adresse
Avenue des Congrès, 17200 Royan
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
7€, sur réservation.

VISITE EN BUS : L’architecture de la Reconstruction Vendredi 16 octobre, 14h30 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Charente-Maritime

7€, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute sérénité l’architecture de la reconstruction de Royan. Des principes urbains qui président à sa composition, aux monuments emblématiques qui font sa renommée, la ville « la plus 50 de France » n’aura plus de secret pour vous.

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83. http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

Vous êtes invités à découvrir les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, ainsi que de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué. Accessibilité tout public.
Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute sérénité l’architecture de la reconstruction de Royan. Des principes urbains qui président à sa composition, aux qui «…

©Artgrafik

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)