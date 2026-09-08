VISITE EN BUS : L’architecture de la Reconstruction, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan, Royan
vendredi 16 octobre 2026 · Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan · Royan
Informations pratiques
VISITE EN BUS : L’architecture de la Reconstruction Vendredi 16 octobre, 14h30 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Charente-Maritime
7€, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute sérénité l’architecture de la reconstruction de Royan. Des principes urbains qui président à sa composition, aux monuments emblématiques qui font sa renommée, la ville « la plus 50 de France » n’aura plus de secret pour vous.
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83. http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.
Vous êtes invités à découvrir les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, ainsi que de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué. Accessibilité tout public.
Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute sérénité l’architecture de la reconstruction de Royan. Des principes urbains qui président à sa composition, aux qui «…
©Artgrafik
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