Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme… Le Centre Pompidou-Metz Metz
Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme… Le Centre Pompidou-Metz Metz dimanche 7 juin 2026.
Metz
Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme…
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-07-08
Un voyage à travers l’exposition Dimanche sans fin qui invite les enfants comme les parents à se poser des questions, à ressentir des émotions et à créer devant les œuvres.
Pour les enfants de 5 à 9 ans, accompagnés de leurs parents.Enfants
.
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39
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English :
A journey through the Dimanche sans fin exhibition, inviting children and parents alike to ask questions, feel emotions and create in front of the works.
For children aged 5 to 9, accompanied by their parents.
L’événement Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme… Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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