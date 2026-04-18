Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme… Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme…

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-07-08

Un voyage à travers l’exposition Dimanche sans fin qui invite les enfants comme les parents à se poser des questions, à ressentir des émotions et à créer devant les œuvres.

Pour les enfants de 5 à 9 ans, accompagnés de leurs parents.Enfants

.

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey through the Dimanche sans fin exhibition, inviting children and parents alike to ask questions, feel emotions and create in front of the works.

For children aged 5 to 9, accompanied by their parents.

L’événement Visite en famille A comme artiste, B comme beau…D comme… Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ