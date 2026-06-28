Visite en famille « À la découverte des fresques cachées du musée », Musée des beaux-arts de Nice, Nice

Informations pratiques

Visite en famille « À la découverte des fresques cachées du musée » Samedi 19 septembre, 11h00 Musée des beaux-arts de Nice Alpes-Maritimes

Durée de la visite : 1h00.

À partir de 7 ans. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés des parents. Jauge : 20 personnes.

Gratuit, sur réservation obligatoire : julie.valladier@ville-nice.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Remontez dans le temps, à la recherche des décors anciens du musée et imaginez puis réalisez votre propre décor à l’aquarelle.

Musée des beaux-arts de Nice 33 avenue des Baumettes, 06000 Nice, France Nice 06000 Les Baumettes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492152825 https://www.musee-beaux-arts-nice.org [{« type »: « email », « value »: « julie.valladier@ville-nice.fr »}] Cette magnifique demeure, construite à l’origine pour la princesse Elisabeth Kotschoubey, est acquise par la ville de Nice qui entreprend de la transformer en un espace dédié aux arts sous la direction de l’architecte Nicolas Anselmi.

En 1926, la Ville de Nice se rend propriétaire de la somptueuse demeure, édifiée par la princesse ukrainienne Elisabeth Kotschoubey (1821-1897).

L’achèvement du bâtiment est réalisé par l’architecte Constantin Scala (1849-1944), en vue d’en faire un espace de réceptions spectaculaires pour le couple d’Américains Anne et James Thomson (1860-1923 et 1830-1897). Bus 38 : arrêt Musée Chéret. Tram L2 : arrêt Centre Universitaire Méditerranéen (accès par les escaliers).

Remontez dans le temps, à la recherche des décors anciens du musée et imaginez puis réalisez votre propre décor à l’aquarelle.

©Ville de Nice