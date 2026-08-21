Visite en famille ARCADIA, Les Subsistances, Lyon

Informations pratiques

Visite en famille ARCADIA 19 et 20 septembre Les Subsistances Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône dans le 1er arrondissement de Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Lieu vivant d’expériences artistiques, les SUBS accueillent chaque année une quarantaine de compagnies en résidence et proposent une programmation artistique variée : danse, cirque, musique, performance, théâtre, arts numériques et formes hybrides et atypiques.

Chaque été, une équipe artistique métamorphose le site des Subsistances avec une scénographie originale activée par des rendez-vous artistiques et une terrasse géante.

Après l’immense succès du KRAKEN en 2022, l’artiste et architecte syrien Khaled Alwarea est de retour aux SUBS avec ARCADIA, une œuvre évolutive prévue jusqu’en 2027. Ce projet durable et participatif repose sur un assemblage modulaire de structures métalliques et boisées, adaptables aux saisons et aux usages.

Les Subsistances 8bis Quai Saint Vincent, 69001 Lyon, France Lyon 69001 1st Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478391002 https://www.les-subs.com [{« type »: « link », « value »: « https://lessubs.notre-billetterie.com/billets?spec=121 »}] Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône dans le 1er arrondissement de Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création ouvert…

©NoémieLacote