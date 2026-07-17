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Visite en famille des Archives, Archives départementales du Cantal, Aurillac

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Cantal · Aurillac

Visite en famille des Archives, Archives départementales du Cantal, Aurillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Cantal
Adresse
42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France
Ville
15000 Aurillac
Département
Cantal
Tarif
18 personnes maximum

Visite en famille des Archives Samedi 19 septembre, 15h00, 16h30 Archives départementales du Cantal Cantal

18 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Adaptées à un jeune public, venez découvrir, lors de ces visites, une sélection de documents emblématiques.
À partir de 10 ans.

Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471483338 »}]
Adaptées à un jeune public, venez découvrir, lors de ces visites, une sélection de documents emblématiques.

© Archives départementales du Cantal

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