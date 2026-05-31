Visite en famille du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers

Visite en famille du TAP Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre Auditorium de Poitiers Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du TAP, de son architecture, de ses recoins les plus cachés. En famille, plusieurs jeux vous sont proposés pour en savoir plus sur ce lieu de théâtre, de danse et de musique.

Théâtre Auditorium de Poitiers 1 boulevard de Verdun, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549392929 https://www.tap-poitiers.com [{« type »: « email », « value »: « accueilpublic@tap-poitiers.com »}] Le TAP – Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l’œuvre de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

Partez à la découverte du TAP, de son architecture, de ses recoins les plus cachés. En famille, plusieurs jeux vous sont proposés pour en savoir plus sur ce lieu de théâtre, de danse et de musique.

©TAP