Visite en famille – empreinte en duo, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Informations pratiques

Visite en famille – empreinte en duo 4 juillet – 3 octobre, certains samedis La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

À travers les œuvres de l’exposition Persistances , les participants observent formes, motifs et répétitions avant d’expérimenter ensemble la technique du tampon.

En duo, enfant et adulte composent une image collective faite d’empreintes, de rythmes et de superpositions. Une manière ludique d’explorer les gestes de l’artiste et de créer à plusieurs mains.

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À La Kunsthalle, les samedis sont dédiés aux familles.

Ateliers, visites et dispositifs ludiques sont pensés pour permettre aux enfants de tous âges de découvrir l’art contemporain, accompagnés de leurs parents et d’une médiatrice… ou en toute autonomie.

Les familles sont invitées à explorer les expositions autrement : par le jeu, l’observation, l’écoute, la lecture et l’expérimentation. Chaque rendez-vous propose une approche sensible et adaptée aux âges des enfants, dans un cadre bienveillant et convivial.

Salle de médiation – en libre accès tous les samedis

Les familles sont invitées à prendre le temps dans la salle de médiation : contribuer à la réalisation d’une maquette, lire, détourner des objets ou regarder les œuvres autrement grâce à des protocoles mis à disposition.

Un espace pensé comme une invitation à la flânerie et à la découverte en famille.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « kunsthalle@mulhouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 66 47 »}] [{« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/evenement/persistances-hassan-darsi/ »}]

À travers les œuvres de l’exposition « Persistances », les participants observent formes, motifs et répétitions avant d’expérimenter ensemble la technique du tampon.