Visite en famille / Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans

Informations pratiques

Visite en famille / Exposition « Le Design coule de source » Samedi 19 septembre, 16h00 Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Loiret

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Sais-tu qu’une table peut pousser comme un champignon ? Ou qu’une mousse peut aussi être faite de crevettes ?

En famille, explore toute l’inventivité des designers d’aujourd’hui pour, peut-être, être à ton tour le créateur de demain !

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Rue de la Tour, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238792485 https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/autres-lieux-dexpositions/la-collegiale-saint-pierre-le-puellier Cette église du XIIe siècle, la plus ancienne d’Orléans encore conservée, accueille sous ses voûtes 4 à 5 expositions temporaires par an.

Le lieu a vocation à faire cohabiter diverses démarches artistiques contemporaines. Il s’ouvre aux associations locales comme aux artistes de renommée nationale ou internationale.

Sais-tu qu’une table peut pousser comme un champignon ? Ou qu’une mousse peut aussi être faite de crevettes ?

©Valesens