Connaissez-vous les yokai qui hantent les légendes japonaises, ces petits monstres espiègles et créatures surnaturelles ? Ils peuplent les estampes d’autrefois et nos mangas d’aujourd’hui. A travers les œuvres japonaises collectionnées par Emmanuel Lansyer, partez à la recherche des yokai et découvrez les légendes qui s’y réfèrent. En fin de visite, vous serez conduits à la médiathèque Jacques Lanzmann pour des conseils de lecture, pour petits et grands ! .

Do you know the yokai that haunt Japanese legends, those mischievous little monsters and supernatural creatures? They populate the prints of yesteryear and the manga of today. Through the works collected by Emmanuel Lansyer, discover the legends that refer to them.

