Visite en famille Les petites bêtes du musée Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Visite en famille Les petites bêtes du musée

Samedi 24 octobre 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Visite en famille Les petites bêtes du musée au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Pingouin, dauphin, sanglier, aigle, dragon, chien, cheval, bœuf, chat… Du plus fantastique au plus domestique et de l’Antiquité à nos jours, les êtres humains ont toujours vécu en compagnie d’animaux. Les enfants partent à la chasse aux animaux du musée et découvrent l’histoire des Marseillais qu’ils accompagnaient. À l’aide de pochoirs, ils dessinent les animaux qu’ils ont repérés dans les collections et repartent avec leur œuvre.



• Enfants de 5 à 8 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Family visit to Les petites bêtes du musée at the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visite en famille Les petites bêtes du musée Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Ville de Marseille