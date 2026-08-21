Visite en famille, Place Sainte-Catherine, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Place Sainte-Catherine · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Visite en famille Samedi 19 septembre, 14h30 Place Sainte-Catherine Meuse
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Pendant l’année scolaire, les élèves de l’école Camille Claudel ont pu redécouvrir leur quartier au moyen d’une animation assurée par un médiateur du patrimoine. Grâce à des carnets de visite mêlant dessins, observations et réflexion, ils ont pu découvrir l’histoire, l’architecture et les espaces de vie de la Côte-Sainte-Catherine. Nous proposons aujourd’hui de découvrir en famille ce quartier emblématique de Bar-le-Duc. A vos crayons !
Animation en famille gratuite sans réservation, mais dans la limite de 20 places disponibles.
Place Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03.29.79.56.17
Pendant l’année scolaire, les élèves de l’école Camille Claudel ont pu redécouvrir leur quartier au moyen d’une animation assurée par un médiateur du patrimoine. Grâce à des carnets de visite mêlant …
©Meuse Grand Sud
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