Visite en famille | Qui a volé Bastet ? Maison du Négociant Musée d’Art et d’Histoire Cognac

Informations pratiques

Cognac

Visite en famille | Qui a volé Bastet ?

Maison du Négociant Musée d’Art et d’Histoire 48 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 15:00:00

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-30

Un jeu de piste au coeur de la Maison du Négociant à faire en famille pour partir à la recherche de la statue de Bastet disparue.

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Maison du Négociant Musée d’Art et d’Histoire 48 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

A scavenger hunt in the heart of the Maison du N%E9gociant—a fun family activity to set out in search of the missing statue of Bastet.

L’événement Visite en famille | Qui a volé Bastet ? Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac