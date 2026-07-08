Visite en famille | Qui a volé Bastet ? Maison du Négociant Musée d’Art et d’Histoire Cognac
mercredi 30 décembre 2026 · Maison du Négociant Musée d'Art et d'Histoire · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Visite en famille | Qui a volé Bastet ?
Maison du Négociant Musée d’Art et d’Histoire 48 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30 15:00:00
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-12-30
Un jeu de piste au coeur de la Maison du Négociant à faire en famille pour partir à la recherche de la statue de Bastet disparue.
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Maison du Négociant Musée d’Art et d’Histoire 48 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
A scavenger hunt in the heart of the Maison du N%E9gociant—a fun family activity to set out in search of the missing statue of Bastet.
L’événement Visite en famille | Qui a volé Bastet ? Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac
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