Visite en famille « Randonnée photographique au musée », Musée des beaux-arts, Orléans

Informations pratiques

Visite en famille « Randonnée photographique au musée » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Enfilez vos meilleures chaussures et partez en quête des paysages du musée ! Conservez la trace de ce voyage à travers cartes, carnets et reportage photographique.

Musée des beaux-arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238792183 https://museesorleans.fr Peinture française des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art graphique composée d’un Cabinet des pastels (œuvres du XVIIIe siècle), de dessins des principales écoles européennes, majoritairement française et italienne du XVIe au XIXe siècles, ainsi qu’une collection d’estampes du XVIe au XIXe siècles. Salle consacrée à Max Jacob et ses amis, qui réunit de nombreux documents évoquant les créations plastiques et littéraires du poète. Parking à vélos devant le musée. Gare d’Orléans : 15 min à pied. Bus 4, 5, 25 (Halmagrand). Tram : ligne B (arrêt Cathédrale), ligne A (arrêt De Gaulle). Accueil Vélo : le MBAO est situé à 700 m des itinéraires : Scandibérique (EuroVélo 3), Loire à Vélo (EuroVélo 6), Véloroute Canal d’Orléans à vélo et de boucles cyclotouristiques. Les collections du XIXe siècle, situées aux entresols, ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Enfilez vos meilleures chaussures et partez en quête des paysages du musée ! Conservez la trace de ce voyage à travers cartes, carnets et reportage photographique.