Visite en pointu de la rade sud Zone d’embarquement Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Visite en pointu de la rade sud

Du 06/07 au 28/08/2026 du lundi au vendredi.

Voir créneaux détaillés sur la page dédiée aux réservations. Zone d’embarquement Quai du Port Face à l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Plongez au cœur de l’Été Marseillais avec une balade originale à bord de nos traditionnels pointus !

Avec une programmation gratuite, populaire et fédératrice, la Ville de Marseille met tout en œuvre pour que chaque année, les Marseillaises, les Marseillais et les visiteurs puissent vivre à l’unisson un été festif, joyeux et inoubliable.



Parmi les nombreuses propositions, retrouvez les barques marseillaises



Visite depuis la mer, du Vieux-Port et de la rade Sud jusqu’au Vallon des Auffes, à bord de deux traditionnels pointus »Coco » et »La Bonne Mère »..



Né de la nécessité des pêcheurs marseillais d’évoluer dans les eaux peu profondes et les calanques, le pointu, avec sa coque fine et son fond plat, incarne depuis des siècles l’âme maritime de la cité phocéenne.



Où nous rejoindre ? Zone d’embarquement Quai du Port, face à l’Hôtel de Ville.



Important La réservation est obligatoire pour garantir votre place.



Vivez Marseille autrement, entre ciel et mer ! .

Zone d’embarquement Quai du Port Face à l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Dive into the heart of the Marseilles summer with a unique cruise aboard our traditional “pointus”!

L’événement Visite en pointu de la rade sud Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille