Visite en regard de l’instrumentarium Abbaye de Graville Le Havre

Le Havre

Visite en regard de l’instrumentarium

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Visite thématique autour des sculptures de l’Abbaye en regard de l’instrumentarium des Prieurales qui s’en est inspiré.

Durée 1h

À partir de 10 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite en regard de l’instrumentarium

L’événement Visite en regard de l’instrumentarium Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie