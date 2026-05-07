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Visite en regard de l’instrumentarium Abbaye de Graville Le Havre

Visite en regard de l’instrumentarium Abbaye de Graville Le Havre samedi 27 juin 2026.

Lieu : Abbaye de Graville

Adresse : 53 Rue de l'Abbaye

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Havre

Visite en regard de l’instrumentarium

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Visite thématique autour des sculptures de l’Abbaye en regard de l’instrumentarium des Prieurales qui s’en est inspiré.

Durée 1h
À partir de 10 ans
Réservation obligatoire   .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 

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English : Visite en regard de l’instrumentarium

L’événement Visite en regard de l’instrumentarium Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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