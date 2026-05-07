Visite en regard de l’instrumentarium Abbaye de Graville Le Havre
Visite en regard de l’instrumentarium Abbaye de Graville Le Havre samedi 27 juin 2026.
Le Havre
Visite en regard de l’instrumentarium
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Visite thématique autour des sculptures de l’Abbaye en regard de l’instrumentarium des Prieurales qui s’en est inspiré.
Durée 1h
À partir de 10 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite en regard de l’instrumentarium
L’événement Visite en regard de l’instrumentarium Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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