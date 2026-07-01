Visite en relais sur le patrimoine en péril, Parvis des Droits de l’Homme, Bordeaux

Informations pratiques

Visite en relais sur le patrimoine en péril Samedi 19 septembre, 14h00 Parvis des Droits de l’Homme Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Tout Art Faire réitère l’expérience ! L’équipe vous invite de nouveau à suivre ses membres pour un décryptage et une relecture à plusieurs voix du patrimoine bordelais.

Cette année, le patrimoine en péril et les enjeux liés à son devenir seront mis à l’honneur, afin de mieux saisir les mécanismes de production et de mutation de l’espace urbain.

Venez à notre rencontre le samedi 19 septembre sur le stand installé parvis des Droits-de-l’Homme, recevez votre livret-jeu et suivez vos guides !

Durée : 2h. Départs toutes les 30 minutes, de 14h à 16h.

Parvis des Droits de l’Homme 10 Rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Tout Art Faire réitère ! L’équipe vous invite de nouveau à suivre ses membres pour un décryptage et une relecture à plusieurs voix du patrimoine bordelais.

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