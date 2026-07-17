Visite « En tête à tête » par Pauline Pancher, Musée de la Princerie, Verdun

Informations pratiques

Visite « En tête à tête » par Pauline Pancher Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de la Princerie Meuse

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Offrez-vous un moment privilégié de calme et de détente face aux œuvres du musée !

« En tête à tête » est un format de visite original, mené par Pauline Pancher, praticienne bien-être, à l’attention d’un petit groupe de visiteurs.

Le principe est de faire découvrir le musée autrement, calmement, en étirant le temps bien loin de la course contre la montre et des formats de visites guidées classiques.

Mise en mouvement du corps, respiration, éveil des sens, activités favorisant la pleine conscience et la réceptivité aux œuvres…on prend le temps d’approcher les collections par les sens, de s’écouter, de ralentir…de prendre soin de soi !

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est +33329861062 http://www.musee-princerie-verdun.fr [{« type »: « email », « value »: « princerie@grandverdun.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329861062 »}] Le Musée d’art et d’histoire de Verdun est installé depuis 1932 dans cet hôtel particulier du début de la Renaissance, bâti en 1525 par les frères De Musson, restauré après la Grande Guerre et racheté par la Ville pour y installer le musée. Les deux frères, riches chanoines du chapitre de la cathédrale, ont choisi l’emplacement de l’ancienne maison habitée par le princier, plus haut dignitaire après l’évêque, d’où le nom de “Princerie”. Le choix symbolique de cet emplacement devait afficher la puissance du chapitre de la cathédrale.

Offrez-vous un moment privilégié de calme et de détente face aux œuvres du musée !

© Musée de la Princerie