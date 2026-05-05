Visite en Tuk Tuk Parcours Apéro Bords de Vienne Départ devant l’Office de Tourisme Limoges

Limoges

Visite en Tuk Tuk Parcours Apéro Bords de Vienne

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Départ 18h

Durée 2h

Après une visite guidée des incontournables de Limoges, votre Tuk Tuk vous conduit jusqu’aux bords de Vienne, cadre idéal pour un moment hors du temps. Profitez d’un apéro dînatoire gourmand dans une ambiance paisible vin blanc, rosé ou jus de fruits, foie gras, terrine de campagne, brochettes de tomates et fromages, gâteaux régionaux…

Une expérience parfaite pour un moment romantique, entre amis ou en famille.

Sur réservation sur le site Internet du Tuk Tuk de Limoges ou par téléphone. .

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 38 84 94 tuktuk.limoges87@gmail.com

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English : Visite en Tuk Tuk Parcours Apéro Bords de Vienne

L’événement Visite en Tuk Tuk Parcours Apéro Bords de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole