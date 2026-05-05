Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles Départ devant l’Office de Tourisme Limoges

Limoges

Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-06-09 11:45:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Durée 1h45

Vivez une expérience unique avec une découverte originale de la ville. La visite est commentée ; vous ne manquerez rien des plus beaux monuments de la ville. Halte prévue aux Halles Centrales ! Sur place, profitez d’un moment gourmand autour de produits locaux sélectionnés selon les arrivages du jour jambon de pays, terrine, boudin, fromages régionaux et la traditionnelle flognarde.

Le tout accompagné d’un verre de vin (ou autre boisson), pour une immersion authentique dans le terroir limousin.

Sur réservation sur le site Internet du Tuk Tuk de Limoges ou par téléphone. .

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 38 84 94 tuktuk.limoges87@gmail.com

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English : Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles

L’événement Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole