Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles Départ devant l’Office de Tourisme Limoges
Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles Départ devant l’Office de Tourisme Limoges mardi 5 mai 2026.
Limoges
Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles
Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-06-09 11:45:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
Durée 1h45
Vivez une expérience unique avec une découverte originale de la ville. La visite est commentée ; vous ne manquerez rien des plus beaux monuments de la ville. Halte prévue aux Halles Centrales ! Sur place, profitez d’un moment gourmand autour de produits locaux sélectionnés selon les arrivages du jour jambon de pays, terrine, boudin, fromages régionaux et la traditionnelle flognarde.
Le tout accompagné d’un verre de vin (ou autre boisson), pour une immersion authentique dans le terroir limousin.
Sur réservation sur le site Internet du Tuk Tuk de Limoges ou par téléphone. .
Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 38 84 94 tuktuk.limoges87@gmail.com
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English : Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles
L’événement Visite en Tuk Tuk Parcours Casse-Croûte aux Halles Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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