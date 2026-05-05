Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie Départ devant l’Office de Tourisme Limoges
Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie Départ devant l’Office de Tourisme Limoges mardi 5 mai 2026.
Limoges
Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie
Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-05-15 16:45:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
Départs à 15h
Durée 1h45
En partenariat avec la Distillerie du Centre.
Partez pour un circuit mêlant découverte culturelle et plaisirs œnologiques. Après une balade commentée à travers Limoges, votre expérience se prolonge par une dégustation dans la dernière distillerie artisanale limougeaude !
Installez-vous pour un moment privilégié autour d’un apéro dînatoire raffiné
vin blanc, rosé ou jus de fruits, foie gras, terrine de campagne, brochettes de tomates et fromages, ainsi que des douceurs régionales. Une parenthèse élégante et gourmande !
Sur réservation sur le site Internet du Tuk Tuk de Limoges ou par téléphone. .
Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 38 84 94 tuktuk.limoges87@gmail.com
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English : Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie
L’événement Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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