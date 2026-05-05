Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie Départ devant l’Office de Tourisme Limoges

Limoges

Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 15:00:00

fin : 2026-05-15 16:45:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Départs à 15h

Durée 1h45

En partenariat avec la Distillerie du Centre.

Partez pour un circuit mêlant découverte culturelle et plaisirs œnologiques. Après une balade commentée à travers Limoges, votre expérience se prolonge par une dégustation dans la dernière distillerie artisanale limougeaude !

Installez-vous pour un moment privilégié autour d’un apéro dînatoire raffiné

vin blanc, rosé ou jus de fruits, foie gras, terrine de campagne, brochettes de tomates et fromages, ainsi que des douceurs régionales. Une parenthèse élégante et gourmande !

Sur réservation sur le site Internet du Tuk Tuk de Limoges ou par téléphone. .

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 38 84 94 tuktuk.limoges87@gmail.com

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English : Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie

L’événement Visite en Tuk Tuk Parcours de la Distillerie Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole