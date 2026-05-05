Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique Départ devant l’Office de Tourisme Limoges

Limoges

Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Départs à 10h 11h 14h 15h 16h ou 17h

Durée 1h

Vivez une expérience unique avec une découverte originale de la ville. La visite est commentée ; vous ne manquerez rien des plus beaux monuments de la ville.

Sur réservation sur le site Internet du Tuk Tuk de Limoges ou par téléphone. N’hésitez pas à les contacter en dernière minute (2h avant le départ). .

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 38 84 94 tuktuk.limoges87@gmail.com

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English : Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique

L’événement Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole