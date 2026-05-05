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Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique Départ devant l’Office de Tourisme Limoges

Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique Départ devant l’Office de Tourisme Limoges

Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique Départ devant l’Office de Tourisme Limoges mardi 5 mai 2026.

Lieu : Départ devant l'Office de Tourisme

Adresse : 12 Boulevard de Fleurus

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 75 75 Tarif de base plein tarif

Limoges

Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Départs à 10h 11h 14h 15h 16h ou 17h
Durée 1h

Vivez une expérience unique avec une découverte originale de la ville. La visite est commentée ; vous ne manquerez rien des plus beaux monuments de la ville.

Sur réservation sur le site Internet du Tuk Tuk de Limoges ou par téléphone. N’hésitez pas à les contacter en dernière minute (2h avant le départ).   .

Départ devant l’Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 38 84 94  tuktuk.limoges87@gmail.com

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English : Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique

L’événement Visite en Tuk Tuk Parcours Touristique Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

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