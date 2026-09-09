Visite enquête « au-delà des murs », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Informations pratiques

Visite enquête « au-delà des murs » 19 et 20 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Grâce au travail des archéologues, de nouveaux témoignages du passé sont régulièrement mis au jour. Munis d’un livret et accompagnés d’un médiateur, partez à la découverte de l’histoire riche et passionnante du château fort de Lourdes, dont les murs conservent encore de nombreuses traces de son passé.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 42 37 37 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateaufort-lourdes.fr »}] Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

Grâce aux archéologues, des témoignages du passé sont découverts chaque jour. A l’aide d’un livret et accompagné d’un médiateur, vous découvrirez, inscrite encore dans ses murs, l’histoire riche et…

© Yohan Espiaube