Visite-enquête « Sur les traces d’Oliver », Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles
mercredi 21 octobre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Visite-enquête « Sur les traces d’Oliver » Mercredi 21 octobre, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord
2,50€ par personne en supplément du droit d’entrée du musée (5€, 3€ ou gratuité) – Réservation fortement conseillée – Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:00:00+02:00
Les visiteurs se transforment en archéologues d’un jour et utilisent les méthodes scientifiques pour découvrir l’identité d’un soldat retrouvé pendant les fouilles de Fromelles.
Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}]
Visite-enquête « Sur les traces d’Oliver » visite visite guidée
MBF
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