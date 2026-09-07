Visite-enquête « Sur les traces d’Oliver », Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

mercredi 21 octobre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Informations pratiques

Visite-enquête « Sur les traces d’Oliver » Mercredi 21 octobre, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

2,50€ par personne en supplément du droit d’entrée du musée (5€, 3€ ou gratuité) – Réservation fortement conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:00:00+02:00

Les visiteurs se transforment en archéologues d’un jour et utilisent les méthodes scientifiques pour découvrir l’identité d’un soldat retrouvé pendant les fouilles de Fromelles.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}]

Visite-enquête « Sur les traces d’Oliver » visite visite guidée

MBF