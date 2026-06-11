Visite et Analyse d’œuvre par le dessin au Musée du Louvre Musée du Louvre Paris
Visite et Analyse d’œuvre par le dessin au Musée du Louvre Musée du Louvre Paris vendredi 3 juillet 2026.
Analyse
d’œuvre par le dessin au Louvre
Cours en nocturne – Tous les
vendredis, du 1er au 30 juillet
Horaires : 18h00 à 21h00
Description du cours :
Plongez dans l’univers
des chefs-d’œuvre du Louvre à travers l’art du dessin. Ce cours
vise à vous initier aux techniques fondamentales du dessin et à
vous introduire progressivement à la couleur, grâce à l’étude
des œuvres majeures exposées.
Objectifs pédagogiques :
- Apprendre les bases du dessin :
mise en page, composition, construction, rythme, mouvement, lumière,
et valeurs.
- Introduction progressive à l’usage de la couleur.
Techniques abordées :
- Mine de plomb
- Lavis
- Plume
- Aquarelle
Sujets étudiés :
- Sculptures de la Renaissance
italienne (Michel-Ange)
- Sculptures médiévales des pays
du Nord
- Statues grecques et romaines
(Cariatides)
- Colosses mésopotamiens
- Art égyptien : Période
amarnienne (Aménophis IV)
- L’Âge d’or de la peinture
hollandaise : Rembrandt, Vermeer
- Galerie Médicis (Rubens)
- Peintures italiennes, espagnoles et françaises
Informations pratiques :
- Professeur :
Claudio Locatelli, sculpteur et dessinateur diplômé de l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec plus de 30 ans
d’expérience.
- Horaires :
Vendredi, de 18h00 à 21h00.
- Lieu : Musée du
Louvre (salle choisie à l’avance, précisions données avant chaque
séance).
- Tarif : 75 euros (groupes de 5 à 6 personnes).
- Billet d’entrée : À la charge du
participant, à acheter à l’avance.
Contact pour plus d’informations :
locatelliclaudio007@gmail.com25
Plongez dans l’univers des chefs-d’œuvre du Louvre à travers l’art du dessin.
Du vendredi 03 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
vendredi
de 18h00 à 21h00
payant
75 euros la séance de 3 heures.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00
Musée du Louvre Rendez-vous devant la pyramide 75001 Paris
locatelliclaudio007@gmail.com
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