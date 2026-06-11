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Visite et Analyse d’œuvre par le dessin au Musée du Louvre Musée du Louvre Paris

Visite et Analyse d’œuvre par le dessin au Musée du Louvre Musée du Louvre Paris

Visite et Analyse d’œuvre par le dessin au Musée du Louvre Musée du Louvre Paris vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Musée du Louvre

Adresse : Rendez-vous devant la pyramide

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : <p>75 euros la séance de 3 heures.</p>

Analyse
d’œuvre par le dessin au Louvre
Cours en nocturne – Tous les
vendredis, du 1er au 30 juillet
Horaires : 18h00 à 21h00

Description du cours :
Plongez dans l’univers
des chefs-d’œuvre du Louvre à travers l’art du dessin. Ce cours
vise à vous initier aux techniques fondamentales du dessin et à
vous introduire progressivement à la couleur, grâce à l’étude
des œuvres majeures exposées.

Objectifs pédagogiques :

  • Apprendre les bases du dessin :
    mise en page, composition, construction, rythme, mouvement, lumière,
    et valeurs.
  • Introduction progressive à l’usage de la couleur.

Techniques abordées :

  • Mine de plomb
  • Lavis
  • Plume
  • Aquarelle

Sujets étudiés :

  • Sculptures de la Renaissance
    italienne (Michel-Ange)
  • Sculptures médiévales des pays
    du Nord
  • Statues grecques et romaines
    (Cariatides)
  • Colosses mésopotamiens
  • Art égyptien : Période
    amarnienne (Aménophis IV)
  • L’Âge d’or de la peinture
    hollandaise : Rembrandt, Vermeer
  • Galerie Médicis (Rubens)
  • Peintures italiennes, espagnoles et françaises

Informations pratiques :

  • Professeur :
    Claudio Locatelli, sculpteur et dessinateur diplômé de l’École
    Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec plus de 30 ans
    d’expérience.
  • Horaires :
    Vendredi, de 18h00 à 21h00.
  • Lieu : Musée du
    Louvre (salle choisie à l’avance, précisions données avant chaque
    séance).
  • Tarif : 75 euros (groupes de 5 à 6 personnes).
  • Billet d’entrée : À la charge du
    participant, à acheter à l’avance.

Contact pour plus d’informations :
locatelliclaudio007@gmail.com25

Plongez dans l’univers des chefs-d’œuvre du Louvre à travers l’art du dessin.
Du vendredi 03 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
vendredi
de 18h00 à 21h00
payant

75 euros la séance de 3 heures.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00

Musée du Louvre Rendez-vous devant la pyramide  75001 Paris
locatelliclaudio007@gmail.com


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