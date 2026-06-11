Visite et Analyse d’œuvre par le dessin au Musée du Louvre Musée du Louvre Paris vendredi 3 juillet 2026.

Analyse

d’œuvre par le dessin au Louvre

Cours en nocturne – Tous les

vendredis, du 1er au 30 juillet

Horaires : 18h00 à 21h00

Description du cours :

Plongez dans l’univers

des chefs-d’œuvre du Louvre à travers l’art du dessin. Ce cours

vise à vous initier aux techniques fondamentales du dessin et à

vous introduire progressivement à la couleur, grâce à l’étude

des œuvres majeures exposées.

Objectifs pédagogiques :

Apprendre les bases du dessin :

mise en page, composition, construction, rythme, mouvement, lumière,

et valeurs.

mise en page, composition, construction, rythme, mouvement, lumière, et valeurs. Introduction progressive à l’usage de la couleur.

Techniques abordées :

Mine de plomb

Lavis

Plume

Aquarelle

Sujets étudiés :

Sculptures de la Renaissance

italienne (Michel-Ange)

italienne (Michel-Ange) Sculptures médiévales des pays

du Nord

du Nord Statues grecques et romaines

(Cariatides)

(Cariatides) Colosses mésopotamiens

Art égyptien : Période

amarnienne (Aménophis IV)

amarnienne (Aménophis IV) L’Âge d’or de la peinture

hollandaise : Rembrandt, Vermeer

hollandaise : Rembrandt, Vermeer Galerie Médicis (Rubens)

Peintures italiennes, espagnoles et françaises

Informations pratiques :

Professeur :

Claudio Locatelli, sculpteur et dessinateur diplômé de l’École

Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec plus de 30 ans

d’expérience.

Claudio Locatelli, sculpteur et dessinateur diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec plus de 30 ans d’expérience. Horaires :

Vendredi, de 18h00 à 21h00.

Vendredi, de 18h00 à 21h00. Lieu : Musée du

Louvre (salle choisie à l’avance, précisions données avant chaque

séance).

Musée du Louvre (salle choisie à l’avance, précisions données avant chaque séance). Tarif : 75 euros (groupes de 5 à 6 personnes).

75 euros (groupes de 5 à 6 personnes). Billet d’entrée : À la charge du

participant, à acheter à l’avance.

Contact pour plus d’informations :

locatelliclaudio007@gmail.com25

Plongez dans l’univers des chefs-d’œuvre du Louvre à travers l’art du dessin.

Du vendredi 03 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

vendredi

de 18h00 à 21h00

payant

75 euros la séance de 3 heures.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00

Musée du Louvre Rendez-vous devant la pyramide 75001 Paris

locatelliclaudio007@gmail.com



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