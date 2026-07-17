Visite et atelier d’assemblage, Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac

Informations pratiques

Visite et atelier d’assemblage, Maison Bache-Gabrielsen Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Maison Bache-Gabrielsen Charente

Visites privées, sur réservation, dans la limite des disponibilités, français et anglais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Cette expérience unique commence par une visite immersive de la Maison, avant de vous inviter à vous glisser dans la peau du maître de chai.

Relevez le défi et tentez de reproduire l’assemblage créé par Jean-Philippe Bergier. Guidés lors d’une dégustation, vous découvrirez les différents terroirs et leurs arômes.

Place ensuite à la créativité : composez votre propre assemblage et repartez avec une bouteille de 20 cl.

Maison Bache-Gabrielsen 5 rue Louis Dominique, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 07 45 https://bache-gabrielsen.com/visites/ https://www.facebook.com/bachegabrielsencognac;https://www.instagram.com/bachegabrielsencognac/ [{« type »: « phone », « value »: « 0545320745 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bache-gabrielsen.com/visites/ »}, {« type »: « email », « value »: « visites-accueil@bache-gabrielsen.com »}] Maison de cognac historique et familiale, en activité depuis 1905. La 4ème génération de la famille Bache-Gabrielsen vous ouvre les portes de la Maison familiale et vous accueille pour une découverte du cognac.

Cette expérience unique commence par une visite immersive de la Maison, avant de vous plonger dans la peau du Maître de Chai : relevez le défi et tentez de recomposer l’assemblage créé par Bergier. à…

©Théo Schuman