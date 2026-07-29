Visite et atelier de modelage en famille – Petit sculpteur à quatre mains Musée Bourdelle PARIS
mercredi 30 septembre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Une plasticienne du musée accompagne les familles et commente une
sculpture du musée.
Petits et grands sont ensuite invités à réaliser un
modelage en terre, à leur mesure, en écho avec l’œuvre de Bourdelle.
Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.
Public : en famille, à partir de 4 ans.
À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.
Suite à une visite contée, petits et grands sont invités à réaliser un modelage en terre, en écho avec l’œuvre de Bourdelle.
Le mercredi 02 décembre 2026
de 11h00 à 12h30
Le mercredi 04 novembre 2026
de 11h00 à 12h30
Le mercredi 30 septembre 2026
de 11h00 à 12h30
payant
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-02T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T12:30:00+02:00;2026-11-04T11:00:00+02:00_2026-11-04T12:30:00+02:00;2026-12-02T11:00:00+02:00_2026-12-02T12:30:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/petit-sculpteur-quatre-mains +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/
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