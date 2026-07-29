Visite et atelier de modelage en famille – Petit sculpteur à quatre mains Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Une plasticienne du musée accompagne les familles et commente une

sculpture du musée.

Petits et grands sont ensuite invités à réaliser un

modelage en terre, à leur mesure, en écho avec l’œuvre de Bourdelle.

Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.

Public : en famille, à partir de 4 ans.

À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.

Suite à une visite contée, petits et grands sont invités à réaliser un modelage en terre, en écho avec l’œuvre de Bourdelle.

Le mercredi 02 décembre 2026

de 11h00 à 12h30

Le mercredi 04 novembre 2026

de 11h00 à 12h30

Le mercredi 30 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

payant

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 €

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T14:00:00+02:00

fin : 2026-12-02T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T12:30:00+02:00;2026-11-04T11:00:00+02:00_2026-11-04T12:30:00+02:00;2026-12-02T11:00:00+02:00_2026-12-02T12:30:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/petit-sculpteur-quatre-mains +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/



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