Chaussy

Visite et Atelier nourrissage

Chaussy Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-08

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-21 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-26

Profitons des vacances pour faire un tour à la ferme !

Et si vous preniez le temps d’une parenthèse nature au cœur de l’été ?

Le temps d’une matinée ou d’un après-midi, venez découvrir notre quotidien à la ferme, dans une ambiance nature et estivale, à l’abri des arbres et de nos bâtiments centenaires. Selon la météo, nous serons à l’abri dans les bergeries et l’atelier, ou bien nous profiterons de l’été pour aller à la rencontre des animaux dans leurs enclos ou pâtures (selon météo) en profitant du chant des oiseaux.

Les enfants participeront au nourrissage des chèvres Angora et des moutons Shetland. Ils découvriront leur laine toute blanche et leur incroyable douceur… L’occasion parfaite pour des moments de câlins bien réconfortants.

Selon le jour, nous proposons après le nourrissage différents ateliers. 8 .

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire fermedesptitsbergers@gmail.com

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English :

Let’s make the most of the vacations by taking a trip to the farm!

L’événement Visite et Atelier nourrissage Chaussy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND PITHIVERAIS