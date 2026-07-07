Visite et concert chez Uniqua Festival Éclats d’Émail 2026 Uniqua Limoges
mercredi 25 novembre 2026 · Uniqua · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite et concert chez Uniqua Festival Éclats d’Émail 2026
Uniqua 25 Rue Adrien Dubouché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Uniqua Limoges est une marque limougeaude spécialisée dans la fabrication de basket personnalisable. Le concept est né d’un héritage de plusieurs générations de cordonniers et d’un souhait d’apporter de la nouveauté et de la modernité dans le secteur de la chaussure. La passion du métier, le partage de ce savoir-faire et l’envie de travailler local ont forgé l’idée de lancer une marque de basket de tous les possibles.
AGENDA DE LA JOURNÉE DU MERCREDI 25 NOVEMBRE
• Accueil du groupe 10h / 11h visite atelier et lancement de fabrication d’une paire de basket (20 personnes)
• Retour du groupe 17h / 18h avec finalisation de la paire de basket
• Concert de Gaël Rouilhac et Yann Le Bleis 18h / 19h avec à l’issue le verre de l’amitié.
Sur réservation via le site Uniqua en lien. 80 personnes maximum pour le concert. .
Uniqua 25 Rue Adrien Dubouché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Visite et concert chez Uniqua Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Visite et concert chez Uniqua Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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