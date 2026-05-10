Visite et concert d’orgue à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort, Cathédrale Saint-Christophe, Belfort

Informations pratiques

Visite et concert d’orgue à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort Samedi 19 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Christophe Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la cathédrale Saint-Christophe de Belfort.

Bâtie sur les plans de Jacques Philippe Mareschal, ingénieur royal, et ouverte au culte en 1750, Saint-Christophe est d’abord conçu comme une église abbatiale. Elle est honorée au titre de basilique mineure en 1952 et devient cathédrale en 1979 lors de la création du Diocèse de Belfort-Montbéliard.

Son orgue, installé en 1752, est aussi classé Monument historique.

La cathédrale Saint-Christophe abrite l’un des treize orgues de la Ligne des Orgues Remarquables.

Dans ce cadre, les Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort (AOMB) organisent un concert avec l’organiste Francesco Addabbo.

Cathédrale Saint-Christophe Place d’Armes, 90000 Belfort, France Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384215883 https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/belfort/paroisses/saint-jean-baptiste

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la cathédrale Saint-Christophe de Belfort.

© Michel Gantner