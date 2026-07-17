Visite et conférence au bâtiment ‘Série’ des anciens laboratoires Eclair, L’Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair, Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Visite et conférence au bâtiment ‘Série’ des anciens laboratoires Eclair Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 L’Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair Seine-Saint-Denis

Limité à 20 personnes par visite. Une première visite partira à 14h30 ; la conférence aura lieu à 15h45 ; la seconde visite commencera à 16h30. Toutes et tous sont invitées à une visite et la conférence. Prévoir des chaussures fermées et sans talon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le bâtiment ‘Série’ du site des anciens laboratoires de cinéma Éclair en compagnie de l’association L’Abominable qui œuvre à l’ouverture du Navire Argo, un lieu dédié au cinéma argentique (www.navireargo.org) sur le site Éclair.

Le bâtiment ’Série’, inauguré au début des années 1990, était destiné à la production en grand nombre de copies de films argentiques 35mm pour alimenter les cinémas de tout le pays. Éclair était alors le plus grand laboratoire de France. Cette usine à images s’est tue en 2015 lorsque la société a fermé le site suite au passage à la projection numérique.

Les visites seront une chance de voir la machinerie impressionnante qui gît encore au cœur du bâtiment et d’avoir un aperçu de la façon dont se fabriquaient les films en pellicule.

Cette année cette découverte est mise sous le signe du matrimoine et l’association est très heureuse de pouvoir discuter et présenter la place des femmes dans cette histoire du cinéma argentique à Éclair.

Les visites (1h) seront articulées à la tenue d’une courte conférence (30 min) sur l’histoire des ouvrières dans les laboratoires de cinéma et les liens entre Éclair à Épinay-sur-Seine et les Etats-Unis au début du XXe siècle !

Evènement réalisé avec le soutien du Département de la Seine Saint Denis et de la Ville d’Epinay-sur-Seine.

L’Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair 3 chemin des Anciens-Prés 93800 Les Écondeaux Épinay-sur-Seine 93800 Les Écondeaux Seine-Saint-Denis Île-de-France 07 81 34 25 24 https://navireargo.org/ https://www.facebook.com/labominableasso [{« type »: « email », « value »: « contact@navireargo.org »}] [{« link »: « http://www.navireargo.org »}] L’Abominable, laboratoire partagé de cinéma argentique, s’installe dans les anciens laboratoires Eclair pour devenir le Navire Argo, un lieu unique dédié au cinéma argentique. Tramway T8 : arrêt Lacépède

Visite guidée suivie d’une conférence

© L’Abominable