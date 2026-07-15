Visite et dégustation de vin au Château des Jacques Château des Jacques Romanèche-Thorins
mercredi 15 juillet 2026 · Château des Jacques · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Romanèche-Thorins
Visite et dégustation de vin au Château des Jacques
Château des Jacques 147 Rue des Jacques Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-21 11:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-23 2026-08-18
Visite et Dégustation de vin .
Château des Jacques 147 Rue des Jacques Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 51 64 contact@chateau-des-jacques.fr
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English : Visite et dégustation de vin au Château des Jacques
L’événement Visite et dégustation de vin au Château des Jacques Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-07-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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