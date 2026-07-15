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AGENDA · Romanèche-Thorins

Visite et dégustation de vin au Château des Jacques Château des Jacques Romanèche-Thorins

mercredi 15 juillet 2026 · Château des Jacques · Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Château des Jacques
Adresse
147 Rue des Jacques
Ville
71570 Romanèche-Thorins
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Romanèche-Thorins

Visite et dégustation de vin au Château des Jacques

Château des Jacques 147 Rue des Jacques Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-21 11:45:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-23 2026-08-18

Visite et Dégustation de vin   .

Château des Jacques 147 Rue des Jacques Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 51 64  contact@chateau-des-jacques.fr

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English : Visite et dégustation de vin au Château des Jacques

L’événement Visite et dégustation de vin au Château des Jacques Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-07-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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