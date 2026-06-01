Visite et dégustation, Musée du Vin et du Négoce, Bordeaux

Visite et dégustation 18 – 20 septembre Musée du Vin et du Négoce Gironde

Tarif préférentiel. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous souhaitons proposer une programmation abordant notamment l’arrachage du vignoble bordelais ainsi que la baisse de la consommation de ce précieux élixir, reconnu depuis des siècles pour ses dimensions culturelles, patrimoniales et gastronomiques.

Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 90 19 13 http://www.museeduvinbordeaux.com Dans l’immeuble du courtier royal de Louis XV, découvrez trois siècles d’histoires et de renommée des grands vins de Bordeaux.

Nous souhaitons proposer une programmation abordant notamment l’arrachage du vignoble bordelais ainsi que la baisse de la consommation de ce précieux élixir, reconnu depuis des siècles pour ses et…

©museeduvin